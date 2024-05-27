Волгоградец наварил с напарником зелья на 11 лет строгача





Суд приговорил к солидному сроку жителя Фроловского района Волгоградской области, который наладил производство наркотиков. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областного суда, мужчина за содеянное приговорен к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Как следует из материалов дела, с августа 2022 года по сентябрь 2023 года Воронцов Е. через интернет-приложение договорился с неустановленным лицом об организации в жилом доме лаборатории для серийного производства наркотиков.

По указанию неизвестного житель Волгоградской области привлек к зельеварению еще одного человека. Купив все необходимые реактивы и оборудование, они смогли произвести более 6 килограммов мефедрона и 11 килограммов смеси, содержащей наркотик.

– 19 сентября прошлого года преступная деятельность гражданина была пресечена, – пояснили в областном суде. – Дело в отношении Воронцова Е. рассмотрено в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялась УФСБ России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.