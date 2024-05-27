В Волгограде загорелась стихийная свалка с видом на «Родину-мать»





В Краснооктябрьском районе Волгограда вечером 27 мая дотла выгорела стихийная свалка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, пожар произошел в частном секторе – неподалеку от магазина «Магнит» по улице Репина.

Местные жители, ставшие очевидцами происшествия, не исключают, что поджог мог быть целенаправленным. Горы мусора давно омрачали местные пейзажи.







– Все началось с тряпки, которую кто-то поджог. Чуть позднее пламя перешло на стихийную свалку, где были навалены сухие ветки и старая мебель, – рассказали информагентству волгоградцы. – Возможно, что могли специально поджечь, поскольку мусорная гора уже давно мозолит глаза всем.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 18:52.



– Горит мусор глубокого залегания. На месте работает 2-я пожарно-спасательная часть, – пояснили в региональном главке МЧС.



Причина пожара устанавливается.

Фото: Ирина Ильичева / V102.RU