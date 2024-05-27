Политика

Губернатор Бочаров и посол Казахстана Абаев обсудили совместные перспективы

Политика 27.05.2024 18:14
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27.05.2024 18:14


В Волгограде 27 мая прошла встреча губернатора Волгоградской области Андрея Бочаров с послом Республики Казахстан Дауреном Абаевым. Стороны, сообщает ИА «Высота 102», обсудили взаимодействие в различных сферах. 

Делегация их Казахстана прибыла в Волгоградский регион утром в понедельник. Представители Республики посетили Мамаев курган, после чего приняли участие во встрече с Андреем Бочаровым, в ходе которой отмечалось, что Казахстан является одним из ключевых партнеров региона, занимая второе место среди более ста стран-партнеров по общему объему внешнеторгового товарооборота. По итогам 2023 года доля взаимной торговли увеличилась на 31%. 

Даурен Абаев отдельно подчеркнул большие перспективы для сотрудничества.

–  Транспортный коридор «Север – Юг» проходит через Волгоградскую область. И для нас он тоже очень важен, – сказал посол. – Россия сейчас разворачивается на восток, и этот транспортный коридор приобретает стратегическое значение. 

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в АПК, сфере туризма и в образовании.

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