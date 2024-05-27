Здравоохранение

Впервые в Волгограде удалили камни пациенту с пересаженной печенью

Здравоохранение 27.05.2024 18:04
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27.05.2024 18:04


В Волгограде врачи спасли жизнь 63-летнему пациенту, которому потребовалась операция на трансплантируемом органе. Как сообщили V102.RU в облздраве, такое медицинское вмешательство впервые в Волгограде провели врачи больницы №25 и центра Шумакова.

Пациенту, который обратился к врачам, в 2021 году хирурги центра Шумакова выполнили ортотопическую трансплантацию печени из-за цирроза. В 2024 году мужчина вновь почувствовал себя плохо и обратился в центр Шумакова с механической желтухой и подозрением на конкременты (камни) желчного протока. После обследования его перевели в больницу скорой помощи №25.

- Данному пациенту была выполнена эндоскопическая  папиллосфинктеротомия с литоэкстракцией конкрементов из общего желчного протока. Операция проводилась под общим наркозом с использованием современных возможностей эндоскопического оборудования и инструментов, - рассказали в облздраве. 

На третьи сутки после хирургического вмешательства мужчину в удовлетворительном состоянии выписали из стационара.

- Подобные эндоскопические операции являются основным направлением моей деятельности, но операцию на желчных протоках трансплантата печени проводила впервые и данная операция впервые в Волгограде! - отметила заведующая эндоскопическим отделением 25-й больницы Галина Михайличенко.

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