УФСБ и полиция нагрянули на дачи с мигрантами под Волгоградом







Силовики проверили дачный массив в Волжском Волгоградской области, где проживают иностранные граждане. Как сообщили V102.RU в УФСБ России по региону, фильтрационно-профилактические мероприятия по местам проживания и массового пребывания трудовых мигрантов прошли в СНТ «Мичуринец» на острове Зеленый.

Сотрудники УФСБ России совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ по региону и ОВМ УМВД России по г. Волжскому проверили 257 человек, из них 183 являются иностранными гражданами.





Составлено 15 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП России («Уклонение иностранным гражданином от выезда с территории РФ»), ч. 1 ст. 18.8 КоАП России («Нарушение иностранным гражданином правил выезда на территорию РФ»), ч. 1 ст. 18.10 КоАП России («Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности без патента на работу»), ст. 21.5 КоАП России («Неисполнение обязанности по воинскому учету»).





К административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП России привлечены и местные жители, предоставлявших жилые помещения иностранным гражданам, которые уклоняются от выезда с территории России. В отношении работодателей, которые привлекли к трудовой деятельности иностранных граждан, не имеющих разрешение на работу, составлены материалы по ч. 1 ст. 18.15 КоАП России.





В ведомстве сообщили, что проверки, направленные на выявление нарушений, предусмотренных миграционным и трудовым законодательством РФ, продолжаются.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области