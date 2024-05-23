На проспекте Ленина в Волгограде Mercedes врезался в столб

В Волгограде водитель Mercedes сегодня, 23 мая, разбил свой автомобиль из-за плохого самочувствия. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла в 11.30 на проспекте Ленина, напротив ТРК «Европа Сити Молл».

Все произошло, когда иномарка под управлением 43-летнего мужчины двигалась по проспекту в сторону улицы Глазкова.

- В результате резкого ухудшения состояния здоровья водитель выехал на встречную полосу, где совершил наезд на световую опору. В результате ДТП машина получила механические повреждения. Водитель не пострадал, - сообщили в главке.

В настоящее время автомобиль в разбитом состоянии стоит на двойной сплошной линии разметки. Движение не ограничено.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области