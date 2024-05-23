В Волжском легковушка сбила 8-летнего школьника





22 мая в Волжском произошло ДТП с участием ребёнка. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель легкового автомобиля сбил школьника, переходящего дорогу у сквера на проспекте Дружбы.

- Утром 28-летняя волжанка, управляя автомобилем LADA Priora, напротив дома № 16 по пр. Дружбы совершила наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали редакции в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате происшествия школьник получил травмы и был доставлен в одно из ближайших медучреждений.

Фото панорама сервиса «Яндекс. Карты»