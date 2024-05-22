Момент жесткого ДТП с «Нивой» на пр. Жукова в Волгограде попал на видео





В Волгограде 22 мая днем на оживленном перекрестке в Дзержинском районе произошло ДТП с участием автомобилей «Нива Шевроле» и Audi. Эффектное столкновение зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.







– По предварительной информации, в 13:59 при проезде перекрестка улицы Хорошева и проспекта Жукова водитель иномарки не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем «Нива», – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Из-за сильного удара российский внедорожник закрутило на 180 градусов. Остановка транспортного средства произошла только после того, как задняя ось колес отвалилась, а сам автомобиль завалился на бок.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области