Происшествия

Момент жесткого ДТП с «Нивой» на пр. Жукова в Волгограде попал на видео

Происшествия 22.05.2024 17:00
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22.05.2024 17:00


В Волгограде 22 мая днем на оживленном перекрестке в Дзержинском районе произошло ДТП с участием автомобилей «Нива Шевроле» и Audi. Эффектное столкновение  зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. 




По предварительной информации, в 13:59 при проезде перекрестка улицы Хорошева и проспекта Жукова водитель иномарки не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем «Нива», – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Из-за сильного удара российский внедорожник закрутило на 180 градусов. Остановка транспортного средства произошла только после того, как задняя ось колес отвалилась, а сам автомобиль завалился на бок. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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