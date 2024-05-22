Расследования

Водителя Toyota осудили за гибель двоих мужчин на трассе под Волгоградом

Расследования 22.05.2024 15:55
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22.05.2024 15:55


Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор Ольге Медовиковой, осужденной за гибель по неосторожности двоих человек в Волгоградской области в результате ДТП. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, водитель не признала вину и просила ее оправдать, тогда как потерпевшие настаивали на более строгом наказании.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил приговор Быковского районного суда Волгоградской области без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, - сообщила в свою очередь руководитель объединенной пресс-службе судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Ранее приговором Быковского районного суда Медовиковой было назначено 4,5 года в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

ДТП произошло 15 сентября 2023 года на 677 км трассы «Самара-Энгельс-Волгоград». Установлено, что водитель, управляя Тойота RAV 4, не убедившись в безопасности маневра выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двигавшимся навстречу по своей полосе автомобилем «ВАЗ 21103». В результате аварии на месте ДТП скончался 18-летний водитель и 35-летний пассажир отечественного автомобиля.

Вину в инкриминируемом деянии женщина не признала. Она утверждала, что на встречной полосе она не видела движущегося автомобиля. По ее словам, свет фар других автомобилей сливался в один источник света, который был рассеянным, перекрывал все дорожное полотно.

С осужденной в пользу двух потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 2 миллиона рублей каждому.

Фото: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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