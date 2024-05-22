Расследования

Рецидивисту из Волгоградской области грозит 15 лет за убийство инвалида

Расследования 22.05.2024 13:09
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22.05.2024 13:09


Прокуратура Клетского района Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего ранее судимого жителя станицы Кременская. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, обвиняемому в убийстве своего знакомого грозит до 15 лет лишения свободы. 

Ранее, как стало известно информагентству, между фигурантом дела и его товарищем с инвалидностью II группы произошла ссора во время застолья. В ходе конфликта мужчина нанес не менее 5 ударов в шею и живот, от которых потерпевший скончался. После убийства рецидивист похвастался своей жертвой друзьям, которые впоследствии и заявили на него в полицию. 

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Клетского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - пояснила Оксана Черединина. - Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в районный суд.

Свою вину мужчина полностью признал. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. 

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