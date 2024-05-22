В баре Волжского ночью произошла стрельба

Происшествия 22.05.2024 07:59
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22.05.2024 07:59
Полицейские Волжского проводят проверку по факту стрельбы в баре. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 21 мая 2024 года в полицию обратилась 41-летняя волжанка. По ее словам, неизвестный мужчина в питейном заведении сначала ей угрожал, а потом выстрелил из пистолета.
Сотрудники полиции тут же выехали по вызову и задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения 34-летнего местного жителя, изъяв у него травматический пистолет МР-80-13Т. Как оказалось, оружие принадлежало мужчине на законных основаниях.
Со слов задержанного, в баре он повздорил с одной из посетительниц. Достав из кармана травматический пистолет, он для устрашения выстрелил вверх.
Поступок мужчины оценят в соответствии с законодательством.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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