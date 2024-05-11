Росстат нашел в Волгоградской области бюджетников с зарплатой в 126 тысяч





Росстат выяснил, у кого из бюджетников Волгоградской области была самая высокая зарплата в 2023 году, а кто зарабатывал меньше всего. Согласно новым данным, больше всего по итогам прошлого года в Волгоградской области получали научные сотрудники. А вот зарплата воспитателей детских садов оказалась самой маленькой. Росстат выяснил, у кого из бюджетников Волгоградской области была самая высокая зарплата в 2023 году, а кто зарабатывал меньше всего. Согласно новым данным, больше всего по итогам прошлого года в Волгоградской области получали научные сотрудники. А вот зарплата воспитателей детских садов оказалась самой маленькой.

Итак, научные сотрудники возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых бюджетников региона. В 2023 году их средняя зарплата поднялась до 88144 рублей (в 2022 году было 77692 рубля). При этом ученые, работающие в Волжском, зарабатывали больше своих коллег из Волгограда – 92893 и 90829 рублей соответственно.На второй позиции по размеру зарплат по итогам 2023 года оказались врачи с показателем в 76 тысяч рублей. Тогда как в 2022 году они зарабатывали 68853 рубля. При этом самая высокая зарплата медиков зафиксирована в Камышинском районе – 126 тысяч рублей.Сотрудники вузов получают третье место в своеобразном рейтинге зарплат с показателем 74534 рубля. Это больше, чем было в 2022 году – 66219 рублей.Зарплаты других категорий бюджетников в регионе находятся примерно на одном уровне. Так, младший медперсонал зарабатывал в среднем 36958 рублей, что больше примерно на 3,5 тысячи, чем в позапрошлом году. Исключение составила эта категория медработников из Камышинского района с показателем в 42107 рублей. Средний медперсонал, работающий в этом муниципалитете, получал 54108 рублей. А средняя зарплата данной категории региональных бюджетников составила по итогам прошлого года 37778 рублей (в 2022 году было 34359).Медики и педагоги, которые работают с детьми, оставшимися без попечения родителей, получали в прошлом году 38080 рублей. Рост зарплат за год составил менее 4 тысяч рублей. Зарплата учителей выросла до 37073 рублей (было 32976 рублей). При этом в статистике не учитывались 5 тысяч за классное руководство. Интересно, что больше всего среди муниципалитетов региона получают учителя, работающие в Николаевском районе (39689 рублей).Зарплата бюджетников, работающих в учреждениях начального и среднего профессионального образования, подросла до 39292 рублей. В позапрошлом году они получали 36090 рублей.Средняя зарплата работников культуры составила 38907 рублей. Раньше размер их средней получки фиксировался на уровне 34931 рубль. Самые высокие зарплаты бюджетников, работающих в этой сфере, федеральное ведомство нашло в Волгограде – 40330 рублей.А Камышинский район отметился самыми большими зарплатами соцработников – 43679 рублей. По региону этот показатель меньше – 37637, что почти на 4 тысячи больше, чем в 2022 году.А вот воспитатели в Волгоградской области в 2023 году получали меньше других представителей бюджетной сферы – 36512 рублей. В позапрошлом году этот показатель был еще меньше – 31945 рублей.