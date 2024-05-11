Общество

Росстат нашел в Волгоградской области бюджетников с зарплатой в 126 тысяч

Общество 11.05.2024 19:38
0
11.05.2024 19:38


Росстат выяснил, у кого из бюджетников Волгоградской области была самая высокая зарплата в 2023 году, а кто зарабатывал меньше всего. Согласно новым данным, больше всего по итогам прошлого года в Волгоградской области получали научные сотрудники. А вот зарплата воспитателей детских садов оказалась самой маленькой.
Итак, научные сотрудники возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых бюджетников региона. В 2023 году их средняя зарплата поднялась до 88144 рублей (в 2022 году было 77692 рубля). При этом ученые, работающие в Волжском, зарабатывали больше своих коллег из Волгограда – 92893 и 90829 рублей соответственно.
На второй позиции по размеру зарплат по итогам 2023 года оказались врачи с показателем в 76 тысяч рублей. Тогда как в 2022 году они зарабатывали 68853 рубля. При этом самая высокая зарплата медиков зафиксирована в Камышинском районе – 126 тысяч рублей.
Сотрудники вузов получают третье место в своеобразном рейтинге зарплат с показателем 74534 рубля. Это больше, чем было в 2022 году – 66219 рублей.
Зарплаты других категорий бюджетников в регионе находятся примерно на одном уровне. Так, младший медперсонал зарабатывал в среднем 36958 рублей, что больше примерно на 3,5 тысячи, чем в позапрошлом году. Исключение составила эта категория медработников из Камышинского района с показателем в 42107 рублей. Средний медперсонал, работающий в этом муниципалитете, получал 54108 рублей. А средняя зарплата данной категории региональных бюджетников составила по итогам прошлого года 37778 рублей (в 2022 году было 34359).
Медики и педагоги, которые работают с детьми, оставшимися без попечения родителей, получали в прошлом году 38080 рублей. Рост зарплат за год составил менее 4 тысяч рублей. Зарплата учителей выросла до 37073 рублей (было 32976 рублей). При этом в статистике не учитывались 5 тысяч за классное руководство. Интересно, что больше всего среди муниципалитетов региона получают учителя, работающие в Николаевском районе (39689 рублей).
Зарплата бюджетников, работающих в учреждениях начального и среднего профессионального образования, подросла до 39292 рублей. В позапрошлом году они получали 36090 рублей.
Средняя зарплата работников культуры составила 38907 рублей. Раньше размер их средней получки фиксировался на уровне 34931 рубль. Самые высокие зарплаты бюджетников, работающих в этой сфере, федеральное ведомство нашло  в Волгограде – 40330 рублей.
А Камышинский район отметился самыми большими зарплатами соцработников – 43679 рублей. По региону этот показатель меньше – 37637, что почти на 4 тысячи больше, чем в 2022 году.
А вот воспитатели в Волгоградской области в 2023 году получали меньше других представителей бюджетной сферы – 36512 рублей. В позапрошлом году этот показатель был еще меньше – 31945 рублей.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.05.2024 21:30
Общество 11.05.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 17:10
Общество 11.05.2024 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 16:13
Общество 11.05.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 15:17
Общество 11.05.2024 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 13:41
Общество 11.05.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 12:32
Общество 11.05.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 12:00
Общество 11.05.2024 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 10:17
Общество 11.05.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
11.05.2024 07:28
Общество 11.05.2024 07:28
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2024 21:00
Общество 10.05.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2024 19:42
Общество 10.05.2024 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2024 19:03
Общество 10.05.2024 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2024 17:26
Общество 10.05.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2024 16:15
Общество 10.05.2024 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2024 15:43
Общество 10.05.2024 15:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
Волгоградцев шокировала погибающая рыба в Астраханской областиСмотреть фотографии
20:48
Олег Сергеев озвучил главную цель «Ротора» после победы над «Металлургом»Смотреть фотографии
20:22
«Они падали, как кегли»: четверо человек пострадали в страшном ДТП в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:56
Михаил Мишустин предложит Госдуме новых-старых министровСмотреть фотографии
19:38
Росстат нашел в Волгоградской области бюджетников с зарплатой в 126 тысячСмотреть фотографии
18:31
Олег Сергеев назначен главным тренером «Ротора»Смотреть фотографии
18:17
«Там лежат люди»: в Волгограде ГАЗель протаранила грузовикСмотреть фотографии
18:07
Игра на нервах: «Ротор» вырвал победу у «Металлурга» в Липецке – 2:1Смотреть фотографии
17:10
Жителей Москвы возмутили цены на речные прогулки в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:13
«Такого не было 20 лет»: заморозки в Волгоградской области погубили озимыеСмотреть фотографии
15:17
Под Волгоградом построили современный комплекс очистки водыСмотреть фотографии
14:57
Бастрыкин поручил защитить права покалечившегося в Подмосковье волгоградцаСмотреть фотографии
14:20
Открыто движение поездов через Волгоград после пожара на железной дорогеСмотреть фотографии
13:57
В селе под Волгоградом из-за сварки сгорели три постройкиСмотреть фотографии
13:41
«Жизнь стала намного интереснее, чем прежде»: потерявший ногу участник СВО из Волгограда вернулся в профессиональный спортСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде участковый вернул хозяйке потерявшегося йоркаСмотреть фотографии
12:32
Андрей Бочаров прокомментировал уничтожение БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
12:11
В Камышине водитель без прав протаранил столб: трое в больницеСмотреть фотографии
12:00
Убийственные заморозки в Волгоградской области задержатся до 14 маяСмотреть фотографии
11:33
Фигурантка раскрытой УФСБ аферы со взяткой в Волгограде получила 5 лет колонииСмотреть фотографии
10:38
Трое подростков на мотоциклах разбились в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде заработал многострадальный фонтан «Детский хоровод»Смотреть фотографии
09:43
Поезда до Волгограда задержаны на 5 часов из-за ЧП в Ростовской областиСмотреть фотографии
08:41
«Ротор» встретится в Липецке с «Металлургом» 11 маяСмотреть фотографии
07:48
МО: над Волгоградской областью перехвачены и уничтожены беспилотникиСмотреть фотографии
07:28
Cеверное сияние раскрасило небо над Волгоградом 11 маяСмотреть фотографии
21:36
В Ленинске больше двух часов пожарные тушили складские помещенияСмотреть фотографии
21:00
МРТ или пылесборник? Ответ заведующим волгоградских поликлиник напомнили в КСПСмотреть фотографии
19:59
«Каустик» вернулся на 9-е место после победы над «СГАУ-Саратовом»Смотреть фотографии
19:42
В Волгоградской области объявлено тройное предупреждение из-за пожароопасности, ураганного ветра и заморозковСмотреть фотографии
 