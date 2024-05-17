Наезд маршрутки №98 на школьницу попал на видео в Волгограде





В Дзержинском районе Волгограда водитель маршрутки №98 сбил 10-летнюю школьницу на переходе. ДТП, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, произошло днем 17 мая на пересечении улиц Рокоссовского и Ангарской. Момент наезда на ребенка зафиксировала камера дорожного наблюдения.







– По предварительным данным, в 13:10 56-летний водитель на маршрутном такси «Луидор» при повороте на перекрестке сбил ребенка, который перебегал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, – сообщили в главке полиции.

К счастью, в результате ДТП девочка сильно не пострадала – школьнице была оказана врачебная помощь на месте.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области