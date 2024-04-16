Общество

В Волгограде внедрили контроль за тандемами лихачей на электросамокатах

Общество 16.04.2024 20:12
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16.04.2024 20:12


С 12 апреля в Волгограде запущена система «Антитандем», позволяющая выявлять лихачей, которые вопреки запрету передвигаются по несколько человек на одном электросамокате. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию краткосрочной аренды самокатов Whoosh, алгоритм поведенческого анализа внедрён на уровне дистанционной системы мониторинга и собирает данные со всех подключённых устройств.

- Для оценки числа людей на самокате технология анализирует порядка 50 параметров данных и использует алгоритм Machine Learning. Это полностью российская разработка. В предыдущих сезонах компания локально тестировала технологию определения поездок вдвоем и теперь распространила ее на самокаты в городах присутствия, - рассказали журналистам в пресс-службе организации.

Детектирование должно срабатывать именно на поведенческие особенности передвижения на самокате двоих и более пассажиров независимо от веса человека или перевозимого груза.

В ближайшее время эксперты рассчитывают завершить тестирование алгоритма, после чего к волгоградским лихачам начнут применяться санкции.

- Следующим шагом компания планирует плавно снижать скорость самоката в поездке с нарушением, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной. О причине снижения скорости водителю сообщат через приложение. После повторных нарушений пользователей будут ожидать штрафы и блокировки, - добавили в компании краткосрочной аренды самокатов.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование компании, проведённое по заказу Russia Today, каждый второй волгоградец выступает за ограничение использования электросамокатов. Ранее в Саратове по требованию прокуратуры было запрещено использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на некоторых улицах.

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