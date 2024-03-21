В Волгограде после зимы «проклюнулись» самокатчики

После долгой зимней паузы в Волгограде появились первые самокатчики, которые вновь пугают горожан своими виражами на пешеходных тротуарах.

- Только снег растаял, а они уже носятся по городу как угорелые, - сообщила V102.RU жительница Волгограда Ольга Иванова. – Самокаты уже везде стоят, бери и езжай. Если честно, как-то уже привыкли спокойно ходить, а теперь снова нужно глаза на затылок сворачивать из-за этих гонщиков.

Накануне «Российская газета» разбиралась, какие новшества ожидают любителей средств индивидуальной мобильности. Так, еще с 1 марта прошлого года в России вступили в силу новые правила, согласно которым СИМы получили статус транспорта. До этого в ПДД не было различия между электросамокатами и пешеходами, что доставляло последним немалые проблемы. Теперь законом установлено, что на самокатах можно перемещаться только по велодорожкам. При их отсутствии - по тротуарам, если самокат весит до 35 кг. При отсутствии других возможностей - по краю проезжей части. Если же СИМ весит более 35 кг, то только по краю проезжей части.

Дисциплинировать самокатчиков также будут с помощью идентификации в приложениях, тестирования на знания ПДД и введения рейтинга пользователей кикшеринга. На данный момент пока нет полной ясности, как все это будет организовано.

Тем не менее, власти крупных городов прогнозируют дальнейший рост числа поездок на средствах индивидуальной мобильности (электросамокатах, гироскутерах, сигвеях и моноколесах). К примеру, в Москве к 2030 году их количество может вырасти до 750 тысяч поездок с 220 тысяч, которые были совершены по столице на СИМах в 2023 году.

Фото из архива ИА «Высота 102»