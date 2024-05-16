



В Среднеахтубинском районе Волгограда из-за массового дорожно-транспортного происшествия утром 16 мая образовалась пробка протяженностью 11 километров. По информации ГУ МВД России по региону, здесь произошло столкновение четырех автомобилей, один человек пострадал.

– По предварительным данным, в 07-20 водитель Renault Duster напротив строения № 1 по ул. Прибрежная в городе Краснослободске не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Renault Logan. После этого Renault Logan столкнулся с «ВАЗ-2112»», «двенадцатая» в свою очередь врезалась в «ВАЗ-2121», – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Помощь медиков в итоге потребовалась водителю Renault Logan – он доставлен в больницу.





В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение осуществляется в штатном режиме.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, Яндекс Карты