В Волгограде водитель LADA Largus сбил перебегающего дорогу школьника





13 мая в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с участием 15-летнего подростка. Школьник пытался перейти проезжую часть в неположенном месте, угодив под колёса легкового автомобиля.

- В 20:10 30-летний водитель, управляя автомобилем LADA Largus, двигаясь по ул. Новороссийской, на пересечении с ул. Невской, при повороте налево совершил наезд на пешехода, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате происшествия подросток получил травмы и был оперативно доставлен в одно из местных местных медицинских учреждений.

Фото: фрагмент панорамы сервиса «Яндекс. Карты»