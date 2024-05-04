В России ввели запрет на экспорт сахара. Но есть четыре исключения

Российское правительство ввело временный запрет на вывоз из страны тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, сообщает V102.RU.

— Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка, — поясняют в официальном Telegram-канале кабмина.

Уточняется, что подписанное постановление об ограничительных мерах предусматривает некоторые исключения. Поставки сахара будут осуществляться в страны ЕАЭС в определенных объемах. В Армению разрешен ввоз 28 тысяч тонн продукта, Белоруссия ограничится пятью тыс. тонн, в Казахстан отправят 120 тыс. тонн, а в Киргизию — 28,5 тыс. тонн. Распределять объемы между участниками внешнеторговой деятельности будет Минсельхоз.

Напомним, что Правительство РФ с 1 марта 2024 года ограничило экспорт бензина на полгода. В Волгоградской области второй месяц цены на бензин сохраняются на одном уровне.

Фото: архив ИА «Высота 102»