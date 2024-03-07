Ранее, напомним, сообщалось, что с 1 марта правительство России одобрило запрет на экспорт бензина на полгода.
Экономика 07.03.2024 08:11
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07.03.2024 08:11
Ранее, напомним, сообщалось, что с 1 марта правительство России одобрило запрет на экспорт бензина на полгода.
В Волгоградской области цены на автомобильное топливо демонстрируют удивительную стабильность уже пятую неделю. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, средняя стоимость бензина в регионе осталась на прежнем уровне – 55,03 рубля за литр.Ни на копейку не дрогнули и цены на все виды бензина. АИ-92 уже второй месяц держится на планке в 51,12 рубля, АИ-95 – 56,85 рубля. Бензин АИ-98 можно купить за 66,62 рубля. Не изменились и цены на дизтопливо – оно по-прежнему стоит 61,78 рубля за литр.
Ранее, напомним, сообщалось, что с 1 марта правительство России одобрило запрет на экспорт бензина на полгода.
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