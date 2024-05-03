



В Волгограде по горячим следам задержали 45-летнего мужчину, который в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах ограбил офисы микрозаймов. Особых усилий при этом, судя по записи одной из видеокамер, он не прилагал. Общаясь с кассирами, злоумышленник просто забирал деньги и уходил. При этом какого-либо оружия он не использовал.

– В отделы полиции поступило два заявления о грабежах от кассиров микрофинансовых организаций, которые сообщили, что неизвестный мужчина заходил внутрь, надевал на лицо медицинскую маску и требовал отдать деньги из кассы. В отношении задержанного волгоградца возбуждено уголовное дело. Он сознался в содеянном и пояснил, что деньги потратил на спиртное, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, что к своим преступлениям волгоградец очевидно особо не готовился. Так, зайдя в один из офисов в одной резиновой перчатке, он положил на стул при входе бутылку с водой, а маску натянул лишь на половину лица. Сотрудница офиса тут же достала все наличные из кассы и отдала преступнику. После этого мужчина еще о чем-то поговорил с ней и покинул помещение, оставив как напоминание о себе бутылку с водой.

В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу задержанного.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области