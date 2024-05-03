Происшествия

В Волгограде Ладу Приору расплющило грузовиками

Происшествия 03.05.2024 10:22
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03.05.2024 10:22


42-летний мужчина пострадал в ДТП, которое случилось накануне вечером 2 мая. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 21-10 ч. в Ворошиловском районе.
- Водитель Лады Приоры  напротив 6-й световой опоры ЛЭП поймы реки Царица не выдержал безопасную дистанцию и столкнулась с движущимся впереди грузовым автомобилем Scania. После удара легковушку откинуло на проезжавший в попутном направлении КАМАЗ, - пояснили в главке.
Водителя легкового автомобиля госпитализировали с места ДТП. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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