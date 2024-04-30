Спорт

«Ростов-Дон» вырвал вторую тяжелую победу у «Динамо-Синары» в плей-офф Суперлиги

Спорт 30.04.2024 21:10
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30.04.2024 21:10


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 30 апреля, в гостевом матче с «Ростов-Доном», который традиционно является одним из главных претендентов на чемпионство,  уступили в повторной встрече в четвертьфинале Суперлиги со счетом 24:28. Бело-голубые завершили борьбу за медали и теперь сразятся за 5-8 места в утешительном турнире, сообщает V102.RU.
 
В игре недельной давности волгоградской команде удалось навязать упорную борьбу ростовчанкам. После первого тайма подопечные Олега Кулешова тогда вели в счете 12:9, но в итоге при достойном качестве показанного гандбола в концовке проиграли донскому коллективу — 22:25. Поэтому задача перед ответным поединком на выезде была тяжелой, но вполне понятной — нужно было отыграть разницу в три мяча. К сожалению, после первого этапа противостояния в строй не успели  вернуться сразу три важных игрока «Синары» — Марина Судакова, Екатерина Долматова и Валентина Гончарова. При этом лазарет покинула Арина Безбабных и 47-й номер «Динамо» смогла принять участие в сегодняшней битве.
 
Как и в Волгограде,  гостьи стартовали, стиснув зубы и засучив рукава. Хозяйки открыли счет благодаря попаданию Екатерины Зеленковой. Ответ подопечных Олега Кулешова не заставил себя долго ждать. Варвара Семина переиграла оборону и голкипера Юлию Грацкевич и отправила мяч в сетку. Вскоре волгоградки воспользовались потерей у ростовчанок и организовали быструю контратаку, по завершении которой с передачи Екатерины Скивко отличилась Анастасия Шкитина.
 
После этого Грацкевич поймала кураж и неоднократно спасала, не позволяя соперницам забросить на протяжении нескольких минут. Но на старте второй трети тайма Семина взяла на себя лидерскую роль в атакующих действиях  и выстрелила сразу дуплетом, сначала сравняла, а затем и вывела «Синару» вперед — 5:4.  Динамовских исполнительниц нисколько не смутила мощная поддержка родного зала для ростовского клуба. Плюс за самих волгоградских гандболисток на трибунах активно переживали поклонники команды, отправившиеся на выезд.  
 
Бело-голубые продолжали сражаться, как в последний раз, не обращая внимания на статус фаворитов противостояния, имеющийся у действующих финалистов Суперлиги. В стартовом тайме у команды Кулешова получалось, если не все, то очень многое. В заключительной десятиминутке первой половины Алина Загороднева, Шкитина и Семина по разу отметились точными попаданиями и динамовки оторвались на два очка — 11: 9. Главного тренера хозяек Ирину Дибирову не могло устраивать такое положение дел и она собрала подопечных в тайм-ауте.
 
Небольшой отдых и тренерские корректировки в стане желто-черных не сбили атакующий порыв «Синары».  Бело-голубые не только удержали преимущество до перерыва, но и вдобавок смогли его развить. На мяч Дарьи Стаценко ответила Арина Безбабных. Затем Ксения Макеева сократила отставание до минимума, однако Семина и Шкитина записали на свой счет последние точные броски в первом тайме. 14:11 — с таким результатом соперники ушли в раздевалки.
 
Второй тайм начался c промаха Варвары Семиной и сейва Анны Верещак. Далее реализовала предоставившийся момент Виктория Турусина. Ростовчанки вскоре заработали пенальти, который был результативно исполнен Ксенией Кожокарь. Наступила очередь Олега Кулешова взять минутный перерыв.  После возобновления игры одноклубницы вывели на ударную позицию Варвару Семину и 17-летняя гандболистка не подвела — мяч был отправлен точно в верхний угол. Игра с переменным успехом буквально накаляла атмосферу и на площадке, и на трибунах.
 
На 8-й минуте второй половины Турусина взялась за исполнение семиметрового и она оказалась эффективна. Но уже вскоре Софья Васильева заработала очередной пенальти и к точке подошла Шкитина. При счете 18:16 в пользу «Синары» Анастасии не удалось  увеличить отрыв. Ближе к середине тайма в составе «Ростов-Дона» разыгралась на последнем рубеже вратарь Анастасия Казьменко. Она дважды подряд отразила выстрелы Стефании Белолипецкой и затем при равенстве 21:21 не дала отличиться Арине Безбабных.
 
После этого у желто-черных, долгое время уступавших в счете, открылось второе дыхание и они активизировали все свои возможности. К сожалению, на концовку второго энергозатратного матча за шесть дней у динамовок, испытывающих кадровые проблемы, не хватило уже ресурсов и эмоций. Игра в атаке разладилась, а команда с берегов Дона забросила четыре мяча подряд и погасила интригу  окончательно за несколько минут до финала. Анастасия Чешева и Екатерина Скивко лишь смогли отметиться голами престижа в заключительном отрезке.  
 
Хозяйки, совершив мощный рывок в ключевой момент, спокойно довели дело до итогового выигрыша в сегодняшней игре — 28:24. Таким образом, ростовский коллектив проходит  в полуфинал Суперлиги, где он встретятся с новороссийской «Черноморочкой». В составе победительниц была неудержима Кристина Кожокарь с 13-ю заработанными очками.  У «Синары» самой результативной оказалась Варвара Семина — восемь попаданий. Анастасия Шкитина и Екатерина Скивко отличились по четыре раза. Анна Верещак совершила четыре спасения в поединке.
 
Бело-голубые, достойно уступив именитому сопернику,  получили важнейший опыт в захватывающей четвертьфинальной серии. Уже скоро волгоградскому клубу предстоит выступить в утешительном турнире за 5-8 места, где их первым соперником станет тольяттинская «Лада». Напомним,  в прошлом сезоне динамовки заняли итоговую шестую позицию в российском чемпионате. На данный момент у волгоградских гандболистов остается  возможность улучшить результат.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: Гандбольный клуб «Ростов Дон» VK.com
 


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