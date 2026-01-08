В Волгоградской области 70 раз нарушили запрет на фейерверки





Порядка 70 нарушений запрета на продажу и использование пиротехники зафиксировано в Волгоградской области за период с 25 декабря по 7 января. По данным региональной администрации, больше всего таких фактов выявлено в Волгограде, Михайловке и в Котельниковском районе.

Нарушителям грозят штрафы: для граждан — в размере от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Напомним, решение о запрете на продажу и использование пиротехнических устройств, а также другие меры по обеспечению комплексной безопасности в праздничный период были приняты оперштабом.



Под запрет, который действует до 20 января, попадает розничная продажа и применение на территории Волгоградской области пиротехнических изделий, включая фейерверки. При этом ограничения не распространяются на розничную продажу и применение хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.