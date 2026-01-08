Опрос V102.RU: больше половины волгоградцев не успели соскучиться по работе





Уже через четыре дня жители Волгоградской области, как и все россияне, выйдут на работу. Все эти праздничные дни журналисты ИА «Высота 102» не переставали трудиться, информируя читателей о событиях, происшествиях и новых законах 2026 года. С вопросом, не устал ли народ от длительных праздников, мы обратились к нашим читателям в своем телеграм-канале. Результаты, надо сказать, оказались ожидаемыми.

Так, 52% из опрошенных 605 человек твердо заявили, что они отдыхать не устали. 12% признались, что «можно и на работу уже сходить», так как салаты съедены, а деньги заканчиваются.

8% участников опроса уехали в том числе, видимо, от наших вопросов из города и не хотят возвращаться домой и тем более, на работу.



Еще 14% опрошенных не стали скрывать, что хотят начать трудовую деятельность, так как длительные праздники – «это чересчур». И столько же участников опроса оказались такими же трудоголиками, как и журналисты информагенства – они не переставали работать и мечтают о паре дней за свой счет.



Напомним, отдыхать волгоградцы, как и россияне, начали с 31 декабря прошлого года. И продолжают это делать до сих пор. Однако 12 января все закончится – начнется первая рабочая неделя в 2026 году.



Фото ЦПКиО



