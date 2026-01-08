Происшествия

На юге Волгограда произошел сбой в движении трамвая №11

Происшествия 08.01.2026 15:34
08.01.2026 15:34


В Красноармейском районе Волгограда временно были изменены границы движения трамвайного маршрута №11. По техническим причинам он курсировал  на участке Судоверфь-Депо №3. Через час движение трамвая было полностью восстановлено. 




