На юге Волгограда произошел сбой в движении трамвая №11

В Красноармейском районе Волгограда временно были изменены границы движения трамвайного маршрута №11. По техническим причинам он курсировал на участке Судоверфь-Депо №3. Через час движение трамвая было полностью восстановлено.
Происшествия 08.01.2026 15:34
0
08.01.2026 15:34
