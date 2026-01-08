В страшном ДТП с семью погибшими под Волгоградом выжили двое





Два человека выжили в страшном ДТП в Михайловке, которое унесло жизни семерых человек. По данным ИА «Высота 102», это водители легкового автомобиля и грузовика. Мужчины от госпитализации отказались.

Напомним, жуткая авария с участием трех автомобилей произошла в Михайловке Волгоградской области 8 января в 18-00 ч. на 763 км ФАД Р-22 «Каспий». В результате столкновения УАЗ, ВАЗ и грузовика Daf с полуприцепом до приезда медиков скончались семь человек. ГУ МВД по Волгоградской области опубликовало страшные кадры с места происшествия.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области



