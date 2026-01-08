На трассе под Волгоградом маршрутка врезалась в легковушку











В ДТП, случившемся 8 января в Камышинском районе Волгоградской области, пострадал человек.



Как стало известно ИА «Высота 102», по предварительной информации водитель маршрутки выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем, водитель которого получил травмы. При этом водитель маршрутки утверждал, в свою очередь, что вынужден был выехать на встречную полосу из-за помехи. Полиция выясняет все обстоятельства.

