Бочаров поручил оказать помощь семьям семерых погибших в ДТП

Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и руководству муниципалитета оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в страшном ДТП в Михайловке, которое унесло жизни семерых человек. Также будет проведена проверка обстоятельств и причин трагедии.

Жуткая авария с участием трех автомобилей произошла в Михайловке Волгоградской области 8 января в 18-00 ч. на 763 км ФАД Р-22 «Каспий». В результате столкновения УАЗ, ВАЗ и грузовика Daf с полуприцепом до приезда медиков скончались семь человек, находившихся в УАЗ. В аварии выжили двое - водитель грузовика и легкового автомобиля. Мужчины отказались от госпитализации.

