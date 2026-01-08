В Михайловке в массовом ДТП погибли семь человек

Страшная трагедия произошла сегодня, 8 января, в Волгоградской области. В 18:50 ч. на 762 километре федеральной трассе Р-22 в Михайловке на повороте на хутор Троицкий, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. На этом участке столкнулись три автомобиля. В результате погибли семь человек. Их личности и обстоятельства трагедии устанавливаются.