В Волгоградской области в результате столкновения трех транспортных средств на федеральной трассе Р-22 (762 км) погибло семь человек. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 8 января 2025 года в 18-00 час. на 763 км ФАД Р-22 «Каспий» произошло ДТП с участием УАЗ, ВАЗ и грузового автомобиля DAF с полуприцепом.







7 человек из автомобиля «УАЗ» скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.





В облздраве сообщили, что на место происшествия были направлены три бригады скорой медицинской помощи — одна бригада Михайловского трассового пункта и две бригады филиала № 3 Клинической станции скорой медицинской помощи, расположенного в Михайловке.

