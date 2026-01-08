Застрявшие между городами волгоградцы спустя сутки попали домой





В Волгограде к вечеру 8 января наконец вошел в расписание аэропорт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на справочную службу воздушной гавани, домой добрались волгоградцы, которые вынужденно находились сутки в Саратове.

Напомним, 7 января в связи с угрозой беспилотной опасности, Международный аэропорт Волгоград по решению Росавиации трижды останавливал работу и не принимал гражданские самолеты. В результате несколько воздушных судов были вынуждены уходить на запасные аэродромы.

Первые рейсы из Саратова должен был принять Волгоград еще 7 января вечером, однако по факту пассажиры ступили на родную землю лишь сегодня, 8 января, в 18.44. Почти на 18 часов запоздал и второй самолет из соседнего региона – воздушное судно приземлилось в городе-герое в 20.49.

До сих пор в Волгограде задерживается прилет рейса авиакомпании IKAR из Казани. Судно ожидали еще вчера – в 19.25 по московскому времени. Однако, согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, самолет прилетит лишь 8 января в 23.15.

Вылет в Казань планируется с задержкой более чем на сутки – вместо 20.25 7 января в 00.05 9 января.