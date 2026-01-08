В Михайловском районе Волгоградской области на федеральной трассе Р-22 «Каспий» образовалась пробка протяженностью более километра в результате ДТП с семью погибшими. Движение транспорта затруднено в направлении к Волгограду, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию онлайн-сервисов.





Затруднено движение и в обратном направлении. Скорость, с которой транспорт преодолевает участок трассы, не превышает 15 километров в час.

Напомним, в 18.00 на 763-м километре Р-22 «Каспий» столкнулись УАЗ, грузовик DAF с полуприцепом и ВАЗ. В результате ДТП на месте до приезда медиков скончались семь человек, находившихся в УАЗе, включая 17-летнюю девушку.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Волгоградской области. Все, что известно о трагедии к этому часу, ИА «Высота 102» собрало в специальном материале.