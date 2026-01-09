Молебен против абортов пройдет 11 января в Волгограде

В Александро-Невском кафедральном соборе Волгограда 11 января пройдет антиабортный молебен. Его текст утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви в конце декабря прошлого года.

Как сообщили в Волгоградской епархии, ранее 11 января был определен днем памяти мучеников 14 тысячи младенцев, которых Ирод убил в Вифлееме.

В тексте антиабортного молебна содержатся прошения о вразумлении тех, кто решился на аборт, о защите еще нерожденных детей и о прекращении такого греха в нашей стране.





