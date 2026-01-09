Происшествия

Стали известны подробности ночного пожара в кафе Волгограда

09.01.2026
В Краснооктябрьском районе Волгограда минувшей ночью сгорел не один павильон, а два. По уточненным данным, огонь уничтожил шашлычную и пивную на улице Штеменко.

В ГУ МЧС России по региону рассказали, что сообщение о пожаре поступило в оперативные службы 9 января в 00:32 мск.

- Горели два металлокаркасных павильона на площади 360 кв.м. Пожарные подразделения 2 ПСЧ ликвидировали горение в 01:30. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в оперативном ведомстве. 

Ранее очевидцы выложили в Сеть видео с места происшествия. Павильоны на Штеменко, судя по опубликованным кадрам, были полностью объяты огнем и выгорели дотла. Причина пожара уточняется.

