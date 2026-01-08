Погибшие в страшном ДТП в Волгоградской области работали на комбикормовом заводе





Пассажиры «буханки», погибшие в страшном ДТП с грузовиком в Михайловке, были сотрудниками комбикормового завода «Афины-Волга». Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Новоаннинский сегодня. Предприятие находится в селе Сидоры Михайловского муниципального округа.



Погибшие – пассажиры УАЗ 1968, 1991, 1994 и 1993 годов рождения. Также среди жертв – 50-летний водитель УАЗ, 17-летняя девушка, которая находилась в автомобиле, и ее 47-летняя мама.

Как ранее сообщало V102.RU, люди ехали домой в Новоаннинский район после рабочей смены.



Напомним, жуткое ДТП случилось сегодня на федеральной трассе Р-22 в Михайловке. По предварительным данным, у грузовика DAF лопнуло колесо, в результате чего он вылетел на встречную полосу и в буквальном смысле словам смял УАЗ. Также был задет ВАЗ. На месте погибли семь человек, находившиеся в «буханке». Однако водители легкового автомобиля и тягача не пострадали.



Губернатор Волгоградской области поручил оказать помощь семьям погибших и выяснить причины и обстоятельства трагедии.



