В Урюпинске продают внедорожник чиновников за 1,8 млн

Общество 08.01.2026 17:12
Администрация Урюпинска Волгоградской области объявила электронный аукцион по продаже муниципального имущества. Как пояснили в городской администрации, на торги выставлен черный внедорожник Toyota Land Cruiser 120 2008 года выпуска. Начальная цена продажи  -  1 830 000  рублей. Заявки от желающих принять участие в аукционе  будут приниматься до 20 января 2026 года.

Напомним, это уже не первая попытка чиновников реализовать японский автомобиль. Летом 2025 года его уже пытались продать по начальной стоимости в 1 миллион 545 тысячи рублей, однако аукцион не состоялся. Через полгода чиновники предприняли еще одну попытку избавиться от муниципального имущества, но уже по другой цене. Ранее чиновники заявляли, что средства от продажи автомобиля пополнят местный бюджет.

Фото администрации Урюпинска t.me


 

