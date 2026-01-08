



Дорожники в круглосуточном режиме обрабатывают федеральные, региональные и межмуниципальные трассы в Волгоградской области. По данным региональной администрации, в расчистке и обработке дорог участвуют свыше 250 комбинированных машин и другой спецтехники.

В частности, на федеральных трассах Р-22 «Каспий» и обходе Волгограда, по информации ФКУ Упрдор Москва — Волгоград, проезд обеспечивают 39 единиц техники, использовано 233 тонны песко-соляной смеси.

Еще 88 единиц техники, по информации ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», дежурят на трассах Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, Р260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Здесь израсходовано более 660 тыс. тонн противогололедных материалов.

Всего на дороги региона высыпали 3,4 тыс. тонн противогололедных материалов. При необходимости на автотрассы выйдет более 300 единиц техники.



Напомним, ранее сообщалось о введении двух желтых уровней погодной опасности в регионе в связи с туманом и гололедом. При этом завтра, 9 января, в регионе обещают мокрый снег.





