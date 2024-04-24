Момент наезда на волгоградца попал на видеорегистратор машины ГИБДД

Видео ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 24.04.2024 19:54
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24.04.2024 19:54
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
Видеорегистратор служебной машины Госавтоинспекции зафиксировал момент дорожного происшествия с участием пешехода. Как сообщает V102.RU, на кадрах видно, как дорогу прямо перед автомобилем перебегают два человека, один из которых – ребенок. Мальчик успел увернуться от машины, а вот второй пешеход столкновения не избежал.Напомним, ДТП случилось сегодня на улице Лермонтова в Краснооктябрьском районе Волгограда в 17-20 ч. Водитель служебной машины совершил наезд на 19-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Молодой человек доставлен в больницу. На место происшествия выехало руководство областного управления Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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