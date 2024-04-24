Экипаж ГИБДД сбил 19-летнего волгоградца

ДТП с участием служебного автомобиля Госавтоинспекции произошло сегодня, 24 апреля, в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель служебной машины, двигаясь по ул. Лермонтова, в 17-20 ч. совершил наезд на 19-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП молодой человек доставлен в больницу.
- На месте происшествия работает руководство областного Управления Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в главке.