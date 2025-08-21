Спорт

Волгоградские шахматисты выиграли международный турнир в Казани

Спорт 21.08.2025 09:12
21.08.2025 09:12


Команда волгоградской спортшколы №20 стала победителем товарищеского международного турнира в рамках форума «Ростки» в Казани с участием молодежных коллективов городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая, сообщает V102.RU со ссылкой на школу. 

В состязаниях в онлайн-формате попробовали свои силы шахматисты из 31 команды, составленных из участников не старше 20 лет. За спортшколу №20 триумфально выступили Ирина Покасова, Константин Корниенко, Вадим Гасанов, Нарек Манукян, Владислав Соколовский и Владимир Мамедов. Они оставили за собой соперников из  Санкт-Петербурга и Улан-Удэ, занявших второе и третье места соответственно.

Фото спортшколы №20 VK.com

