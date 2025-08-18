С 20 по 24 августа 2025 года в Волгоградской области впервые состоятся чемпионат и первенство России по серфингу. Соревнования, в которых примут участие более 350 спортсменов, пройдут в спортивном клубе VolgaSurfCamp в Краснослободске, сообщает V102.RU со ссылкой на облспорткомитет.
Лучшие юниоры, юниорки и взрослые отечественные представители сразятся за награды в дисциплинах вейксерфинг, вейкским и доска с веслом. Триумфаторы состязаний попадут в сборную России для выступлений на международном уровне.
Торжественная церемония награждения победителей турниров пройдет в Амфитеатре 24 августа с 10-00 ч. до 12-00 ч. В ярком мероприятии примут участие олимпийские чемпионы и почетные гости. На церемонии закрытия выступит кавер-группа, а завершит соревнования праздничный фейерверк. Кстати, организаторы обещают призы и самым активным зрителям.
Чемпионат и первенство РФ пройдут при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации серфинга Волгоградской области, комитета физической культуры и спорта Волгоградской области и Центра спортивной подготовки сборных команд России.
Фото: Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com