«Ротор» ведет после первого тайма в матче с «Торпедо» - 1:0

Первый тайм матча «Ротора» и «Торпедо» закончился со счетом 1:0. Снова отличился нападающий сине-голубых Илья Сафронов - это его третий гол в сезоне. Фомин отдал передачу на Симоняна, а тот перенаправил ее на нашего меткого нападающего. Илья Сафронов на 33-й минуте ворвался в штрафную, мастерски обошел защитника гостей и ударил в дальний угол без шансов для вратаря «Торпедо».
Первый тайм отметился и стычкой у ворот сине-голубых. Никита Чагров вытащил опасный мяч, после чего гости пытались вновь атаковать ворота хозяев. Судья показал желтые карточки двоим игрокам обеих команд.
Фото Андрея Поручаева V102.RU