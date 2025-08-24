Спорт

В Волгограде наградили призеров чемпионата и первенства РФ по серфингу

24.08.2025
Сегодня, 24 августа, в Волгограде на нижней террасе Центральной набережной в амфитеатре состоялась церемония награждения победителей и призеров чемпионата и первенства России по серфингу в дисциплинах «вейксерфинг», «вейкским» и «сапсерфинг» («доска с веслом»). 

Напомним, чемпионат и первенство страны среди юниоров в категории до 19 лет, которые впервые проходили в нашем регионе, начались со стадии квалификации 20 августа в Краснослободске на базе спортивного клуба Volga Surf Camp.


В состязаниях приняли участие более 150 серферов из 12 субъектов РФ. Это Волгоградская, Новосибирская, Самарская, Нижегородская области, Краснодарский край и другие. Накануне, 23 августа, прошли финальные гонки и были определены медалисты главных стартов сезона.

Волгоградская область не осталась без наград на домашних соревнованиях. В дисциплине «сапсерфинг» бронзовым призером стал наш спортсмен Дмитрий Петров. Эта медаль оказалась единственной в активе волгоградцев по итогам турниров. Золото здесь завоевал Руслан Гараев, представляющий Самарскую область. 

Среди женщин в «доске с веслом» успех праздновала москвичка Наталья Новицкая. В «вейксерфинге» победили Людмила Белицкая и Станислав Корольков из столицы. В «вейкскиме» на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Вероника Прокопьева из Московской области и саратовец Даниил Кац.


Среди юниоров в вейксерфинге триумфально выступили и стали победителями петербуржец Матвей Савичев и москвичка Анастасия Медведева. Краснодарка Кира Пампейн и Максим Меркулов из Москвы стали лучшими по итогам первенства в «сапсерфинге».

По словам президента Волгоградской федерации серфинга Рашида Хансвярова, город успешно принял чемпионат благодаря отличным погодным условиям, расположению на Волге и развитой инфраструктуре.

Всероссийская федерация спорта поддержала инициативу проведения соревнований, после чего началась активная подготовка. Значительный вклад в организацию внесли областной спорткомитет и комитет экономики — они обеспечили подъездные пути, предоставили спортивный инвентарь и выделили площадку для награждения в центре города.

В комфортных условиях спортсмены все три дня жили на базе отдыха «Река & Песок». Участникам чемпионата не пришлось заботиться о бытовых вопросах – они могли полностью сосредоточиться на выступлении. 


Организаторы чемпионаты надеются, что прошедшие соревнования помогут пробудить интерес к этому виду спорта у детей. А те, кто уже выбрал и полюбил серфинг, поделились впечатлениями о соревнованиях, городе и условиях проживания во время проведения чемпионата. 

- Мы из Нижнего Новгорода, в Волгограде впервые. Очень красивый город! Ездили гулять на Мамаев курган, увидели «Родину-мать» — непередаваемые впечатления. Расположились мы  «Река&Песок». Очень удобно, что глэмпинг находится рядом с местом проведения соревнований. При этом мы на машине и быстро смогли добраться до достопримечательностей. Также, насколько я знаю, для участников организован трансфер, что тоже очень удобно. Особенно понравился пляж глэмпинга. Я участвовала в  чемпионате в прошлом году, который проходил в моём городе, но в Волгограде  уровень оказался еще выше. Всей команде понравилось, что для спортсменов был выделен целый отдельный остров, с которого все стартовали.  Это было невероятно удобно: можно было спокойно сосредоточиться перед стартом, никто тебя не отвлекал. Локация отличная, и с погодой нам очень повезло. Обязательно ещё бы вернулась в Волгоград!  – отметила одна из участниц чемпионата Мария Артемова.

Фото: администрация Волгоградской области и Андрей Поручаев/ V102.RU

