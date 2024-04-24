Под Волгоградом в СНТ «Волга» загорелся камыш

Фото V102.RU
Происшествия 24.04.2024 19:29
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24.04.2024 19:29
Фото V102.RU
В Волжском сегодня, 24 апреля, вспыхнул пожар в СНТ «Волга». Как сообщает V102.RU, клубы черного дыма поднялись на въезде в город со стороны плотины ГЭС.В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что горел камыш. Камышовые заросли потушили в 17-41 ч.
Фото V102.RU
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