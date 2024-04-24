Четыре человека пострадали в ночном ДТП с Kawasaki под Волгоградом





Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля Subaru и мотоцикла Kawasaki в городе Михайловке Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, авария произошла в ночь на 24 апреля на пересечении улиц Комунны и Республиканской. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи.





– На месте ДТП была оказана помощь 26-летнему мотоциклисту и 37-летнему водителю легкового автомобиля Subaru. Также потребовалась помощь 52-летнему и 43-летнему пассажирам автомобиля, – рассказали V102.RU в ГБУЗ «КССМП».

После осмотра медиками участники ДТП от госпитализации отказались.

Фото: ГБУЗ «КССМП»