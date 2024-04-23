Водитель фуры сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП под Урюпинском





Полиция задержала 40-летнего водителя «КАМАЗа», который сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на 41-м километре трассы «р.п Новониколаевский – г. Урюпинск – ст. Нехаевская – х. Краснополье – с. Манино».

По предварительной информации, в 18:18 44-летний водитель на большегрузе при завершении обгона столкнулся с мотоциклом «Минск» под управлением 40-летнего водителя, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП мотоциклист доставлен в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области