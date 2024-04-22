



Двенадцатилетнюю ученицу школы №1 Волгограда, пострадавшую в результате наезда Renault Duster 11 апреля, транспортировали в Москву. Ранее девочка, напомним, проходила лечение в реанимационном отделении больницы №7.

По информации областного комитета здравоохранения, на сегодня, 22 апреля, двое детей, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии, уже выписаны домой. Школьники продолжают получать врачебную помощь амбулаторно. В больнице Волгограда остается третий подросток.

– Один из подростков продолжает курс лечения в больнице №7. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ребенок готовится к выписке, – прокомментировали в облздраве.

Решение о лечении наиболее пострадавшей школьницы в Москве в конце минувшей недели было принято по согласованию с лечащими врачами. Девочка находится под наблюдением столичных медиков уже несколько дней.

– Пациентка переведена в профильную медицинскую организацию федерального центра, – сообщили в комитете здравоохранения.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 09.55 11 апреля на пересечении улиц Ополченской и Андреева. Как выяснили сотрудники НУ МВД России по Волгоградской области, 37-летняя водитель кроссовера проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, при этом дети выбежали на переход на зеленый для себя свет.

По факту ДТП полицейскими возбуждено уголовное дело.