Происшествия

Пострадавшая в ДТП с Renault Duster школьница остается в реанимации

Происшествия 12.04.2024 11:29
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12.04.2024 11:29


В Волгограде четверым ученикам школы №1 Тракторозаводского района, пострадавшим в результате наезда Renault Duster, продолжают оказывать помощь врачи больницы №7. Одна из пострадавших – 12-летняя девочка – продолжает лечение в реанимации. 

По информации областного комитета здравоохранения, у всех детей, оказавшихся под колесами иномарки, тяжелое и средне тяжело состояние. 

Четверо детей продолжают лечение в больнице №7. Одна пострадавшая находится в реанимации. Состояние девочки оценивается как тяжелое, стабильное. Трое подростков в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, – сообщили в облздраве утром 12 апреля. 

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 09.55 11 апреля на пересечении улиц Ополченской и Андреева. Как выяснили сотрудники НУ МВД России по Волгоградской области, 37-летняя  водитель кроссовера проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, при этом дети выбежали на переход на зеленый для себя свет.

По факту ДТП полицейскими возбуждено уголовное дело. 

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