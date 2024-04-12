Пострадавшая в ДТП с Renault Duster школьница остается в реанимации

В Волгограде четверым ученикам школы №1 Тракторозаводского района, пострадавшим в результате наезда Renault Duster, продолжают оказывать помощь врачи больницы №7. Одна из пострадавших – 12-летняя девочка – продолжает лечение в реанимации.

По информации областного комитета здравоохранения, у всех детей, оказавшихся под колесами иномарки, тяжелое и средне тяжело состояние.

– Четверо детей продолжают лечение в больнице №7. Одна пострадавшая находится в реанимации. Состояние девочки оценивается как тяжелое, стабильное. Трое подростков в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, – сообщили в облздраве утром 12 апреля.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 09.55 11 апреля на пересечении улиц Ополченской и Андреева. Как выяснили сотрудники НУ МВД России по Волгоградской области, 37-летняя водитель кроссовера проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, при этом дети выбежали на переход на зеленый для себя свет.

По факту ДТП полицейскими возбуждено уголовное дело.