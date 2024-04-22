Происшествия

В Волгограде на видео попало ДТП с участием трех легковушек

Происшествия 22.04.2024 13:52
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22.04.2024 13:52


22 апреля на границе Советского и Кировского районов произошло массовое ДТП с участием сразу трех легковых автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали камеры дорожного наблюдения.

Столкновение автомобилей произошло после того, как водитель одной из легковушек резко затормозил перед автобусом, выехавшим поперек потока.

Лишь каким-то чудом избежав столкновения, водитель автобуса № 2 продолжил движение по маршруту. А вот водителям трех легковушек, следовавших в попутном направлении, повезло куда меньше –  новую рабочую неделю им пришлось начинать с оформления ДТП.

Фото и видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»

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