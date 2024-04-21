Житель Волгоградской области «заплатил» за консультацию по приложению банка 392 тысячи

Почти 400 тысяч рублей украла у жителя Волгоградской области его 26-летня знакомая, у которой он сам попросил консультации по мобильному банковскому приложению. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Установлено, что 40-летний житель Михайловского района попросил знакомую научить его пользоваться мобильным банковским приложением. Девушка узнала пароль мужчины и стала оплачивать свои покупки деньгами с его счета. На этом барышня не остановилась и оформила на знакомого кредит в сумме 245 тысяч рублей. В общей сложности мужчина лишился 392 тысяч рублей.

За совершение кражи в крупном размере с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ) подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.